Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, buona la prima per Alcaraz, Tsitsipas e Shelton. Italiani tutti eliminati

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Calato il sipario sulla giornata di incontri del Masters1000 di. Zero soddisfazioni in casa Italia, vista le eliminazioni al primo turno di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, dovendo fare i conti anche con il ritirodi giocare domani di Jannik Sinner a causa di un virus intestinale. In altre parole, il Bel Paese saluta l’ultimo 1000 dell’anno già nel primo turno ed era un riscontro che non si verificava dal 2019 proprio in questo torneo. Musetti è stato eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff (n.42 del ranking) per 6-4 6-2. Una brutta prestazione del toscano, reduce dallasettimana a Vienna (Austria). Il teutonico se la vedrà contro il francese Arthur Fils (n.20 del mondo) nel secondo round, a segno con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 contro il croato Marin Cilic (n.201 ATP).