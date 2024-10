"Amo il tuo senno”: cortometraggio e convegno sulla prevenzione del tumore al seno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) MESAGNE - “Amo il tuo senno” è il titolo del toccante cortometraggio prodotto dal Comune di San Pancrazio Salentino, che sarà proiettato a Mesagne giovedì alle ore 18.30 presso la sede dell’associazione Giuseppe Di Vittorio. Il progetto ha come obiettivo principale la promozione della cultura Brindisireport.it - "Amo il tuo senno”: cortometraggio e convegno sulla prevenzione del tumore al seno Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) MESAGNE - “Amo il tuo” è il titolo del toccanteprodotto dal Comune di San Pancrazio Salentino, che sarà proiettato a Mesagne giovedì alle ore 18.30 presso la sede dell’associazione Giuseppe Di Vittorio. Il progetto ha come obiettivo principale la promozione della cultura

Ten to Six: il cortometraggio di Alessio Rupalti sull'importanza della prevenzione del tumore al seno

(mentelocale.it)

L'importanza della prevenzione raccontata attraverso le immagini di un cortometraggio. Il nuovo progetto del regista genovese Alessio Rupalti, il crowdfunding e la vita a Londra ...

