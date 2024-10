Alluvioni a Valencia, le reazioni di calciatori e club della Liga (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono già oltre 50 le vittime per le Alluvioni che hanno colpito la provincia di Valencia e quella di Albacete, con ingenti danni soprattutto nella città di Letur. Mentre si cercano i dispersi e inizia la conta dei danni, il mondo del calcio si stringe attorno alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perso la vita per colpa del maltempo. La Federazione spagnola ha disposto il rinvio delle partite delle due squadre locali, il Valencia e il Levante, previste per la sera del 30 ottobre e valide per il turno di Coppa del Re. Tanti i messaggi di solidarietà sui social dai calciatori di entrambe le rose oltre che dai talenti del campionato spagnolo, da Vinicius Jr. a Carvajal. reazioni anche dai club di Barcellona, Real e Atletico Madrid. La devastazione delle Alluvioni a Valencia (Getty Images). Lettera43.it - Alluvioni a Valencia, le reazioni di calciatori e club della Liga Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono già oltre 50 le vittime per leche hanno colpito la provincia die quella di Albacete, con ingenti danni soprattutto nella città di Letur. Mentre si cercano i dispersi e inizia la conta dei danni, il mondo del calcio si stringe attorno alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perso la vita per colpa del maltempo. La Federazione spagnola ha disposto il rinvio delle partite delle due squadre locali, ile il Levante, previste per la sera del 30 ottobre e valide per il turno di Coppa del Re. Tanti i messaggi di solidarietà sui social daidi entrambe le rose oltre che dai talenti del campionato spagnolo, da Vinicius Jr. a Carvajal.anche daidi Barcellona, Real e Atletico Madrid. La devastazione delle(Getty Images).

Alluvioni a Valencia, le reazioni di calciatori e club della Liga

Dal Barcellona al Real Madrid, da Vinicius Jr. a Carvajal, club e calciatori hanno espresso solidarietà a Valencia dopo le alluvioni.

