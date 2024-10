A Perugia il presidio dei pensionati umbri: “Chiediamo dignità, non un aumento di tre euro” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Angela Sanna sale sul palco, la sua voce trema ma è decisa. Decisa a comunicare un malessere comune, nazionale e territoriale. Un malessere che vede i pensionati dell’umbria lottare per un vitalizio equo che permetta loro di vivere, non di sopravvivere. Il palco sul quale si trova Sanna è Perugiatoday.it - A Perugia il presidio dei pensionati umbri: “Chiediamo dignità, non un aumento di tre euro” Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Angela Sanna sale sul palco, la sua voce trema ma è decisa. Decisa a comunicare un malessere comune, nazionale e territoriale. Un malessere che vede idell’a lottare per un vitalizio equo che permetta loro di vivere, non di sopravvivere. Il palco sul quale si trova Sanna è

Pensionati in piazza a Perugia per protestare contro disuguaglianze e privatizzazioni che minano il potere d'acquisto e l'accesso alla sanità.

(UNWEB) Perugia, Nessuna risposta per non autosufficienti, pensionati considerati come bancomat, disuguaglianze in crescita, lavoro povero e precario ma anche potere d'acquisto ai minimi e privatizzaz ...

