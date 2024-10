Iltempo.it - 5G, a Inwit il controllo di Smart City Roma. Rinnovato il Cda

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), primo tower operator italiano, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 13 giugno e 30 luglio 2024, ha perfezionato l'operazione di acquisto di una quota diesclusivo del 52,08 per cento del capitale sociale diSpa (già Boldyn NetworksSpa, società di progetto precedentemente detenuta al 93 per cento da Boldyn Networks Italia Spa), che alla fine dello scorso anno si era aggiudicata la gara indetta daCapitale per la concessione del progetto5G. Il closing dell'operazione - riferisce una nota - si è perfezionato in data 30 ottobre 2024 a seguito del via libera delle competenti Autorità e dell'avveramento delle condizioni sospensive previste in linea con le pratiche di mercato, come stabilito dall'accordo formalizzato lo scorso 29 luglio.