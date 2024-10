Zamorano: “Inter competitiva su tutti i fronti, che peccato il pareggio di domenica” (Di martedì 29 ottobre 2024) All’indomani di un derby d’Italia indimenticabile, chiuso con un pirotecnico 4 a 4 tra Inter e Juventus, Ivan Zamorano, ex Inter e idolo del tifo nerazzurro con il suo iconico numero di maglia 1+8, non nasconde la sua analisi critica sulla partita. Intervistato da Gianluca Rossi per il suo canale Youtube (qui il video completo), l’ex centravanti ha vissuto il big match in compagnia di suo figlio, anche lui attaccante, e ha definito il risultato come una “occasione sprecata”. Zamorano: “Occasione sprecata contro la Juve ma l’Inter può e lotta per vincere tutto” Ecco nel dettaglio le sue parole ai microfoni di GianlucaRossiTv. “Ero allo stadio con mio figlio, mi sono arrabbiato perché era una partita che l’Inter poteva vincere. Il pareggio non è stato giusto, l’Inter è stata superiore alla Juventus. peccato perché la squadra ha fatto un grandissimo sforzo e una grandissima partita. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) All’indomani di un derby d’Italia indimenticabile, chiuso con un pirotecnico 4 a 4 trae Juventus, Ivan, exe idolo del tifo nerazzurro con il suo iconico numero di maglia 1+8, non nasconde la sua analisi critica sulla partita.vistato da Gianluca Rossi per il suo canale Youtube (qui il video completo), l’ex centravanti ha vissuto il big match in compagnia di suo figlio, anche lui attaccante, e ha definito il risultato come una “occasione sprecata”.: “Occasione sprecata contro la Juve ma l’può e lotta per vincere tutto” Ecco nel dettaglio le sue parole ai microfoni di GianlucaRossiTv. “Ero allo stadio con mio figlio, mi sono arrabbiato perché era una partita che l’poteva vincere. Ilnon è stato giusto, l’è stata superiore alla Juventus.perché la squadra ha fatto un grandissimo sforzo e una grandissima partita.

