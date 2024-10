Quotidiano.net - Tribunale di Bologna a Corte Ue: “Anche Germania nazista era sicura?”

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Nel suo rinvio alladi Giustizia europea sul decreto 'paesi sicuri' ildi, entranel merito sulla definizione di 'Paesi sicuri’, contestando il principio per cui potrebbe definirsi sicuro un Paese in cui la generalità, o maggioranza, della popolazione viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze. Portandoil paradosso che lafosse stata estremamenteper la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, ad eccezione di ebrei, omosessuali, oppositori politici e rom. I quesiti che ildirivolge alladi giustizia europea sulla questione del decreto migranti, prendono le mosse dalla definizione della lista dei Paesi sicuri, non più fatta con un decreto interministeriale, ma con una legge ordinaria.