Traffico di oppiodi con ricette false. Otto arresti, c’è anche un medico (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono finiti tutti in carcere in custodia cautelare. I carabinieri del Gruppo di Monza, ieri mattina, hanno notificato Otto ordinanze di custodia cautelare in carcere ad altrettante persone residenti, nella maggior parte, nei comuni del Magentino. Tra di loro anche un medico che ha l’ambulatorio a Marcallo con Casone e risiede a Inveruno. Misure firmate dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza Andrea Giudici. Alla base di tutto ci sarebbe proprio il medico che prescriveva farmaci oppioidi utilizzati nella terapia del dolore a pazienti che in realtà non necessitavano di quei farmaci che venivano prelevati dalle farmacie e smerciati sulle piazze internazionali. Le persone che si rivolgevano a lui per la ricetta risultano essere residenti a Magenta, Corbetta, Cuggiono, Inveruno, Marcallo, nel Pavese e a Cologno Monzese. Ilgiorno.it - Traffico di oppiodi con ricette false. Otto arresti, c’è anche un medico Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono finiti tutti in carcere in custodia cautelare. I carabinieri del Gruppo di Monza, ieri mattina, hanno notificatoordinanze di custodia cautelare in carcere ad altrettante persone residenti, nella maggior parte, nei comuni del Magentino. Tra di lorounche ha l’ambulatorio a Marcallo con Casone e risiede a Inveruno. Misure firmate dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza Andrea Giudici. Alla base di tutto ci sarebbe proprio ilche prescriveva farmaci oppioidi utilizzati nella terapia del dolore a pazienti che in realtà non necessitavano di quei farmaci che venivano prelevati dalle farmacie e smerciati sulle piazze internazionali. Le persone che si rivolgevano a lui per la ricetta risultano essere residenti a Magenta, Corbetta, Cuggiono, Inveruno, Marcallo, nel Pavese e a Cologno Monzese.

