Torna l’incubo della puzza, cittadini costretti a barricarsi in casa (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna l’incubo della puzza nel triangolo fra Teverola, Carinaro, e Gricignano. Nella serata di ieri, 28 ottobre, una forte ondata di cattivo odore, forse di immondizia, ha completamente invaso le abitazioni, creando disagi. I cittadini, infatti, sono stati costretti a barricarsi in casa per Casertanews.it - Torna l’incubo della puzza, cittadini costretti a barricarsi in casa Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)nel triangolo fra Teverola, Carinaro, e Gricignano. Nella serata di ieri, 28 ottobre, una forte ondata di cattivo odore, forse di immondizia, ha completamente invaso le abitazioni, creando disagi. I, infatti, sono statiinper

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna l’incubo dei sacchi neri. Abbandoni alle Cascine di Tavola. Scarti tessili all’ingresso del parco

(Lanazione.it)

E dove se non nel parco monumentale e in un’area naturale protetta come quella delle Cascine di Tavola per smaltire illegalmente scarti di produzione tessile. Oltre una decina i sacchi neri avvistati e fotografati da un lettore che si è imbattuto ...

Bocconi avvelenati nel giardino di casa - torna l’incubo nel Varesotto : “Mortali per gli animali”

(Ilgiorno.it)

È tornato l’incubo bocconi avvelenati a Caronno. L’allerta arriva sui social da uno studio veterinario corso in aiuto di una famiglia che, molto attenta, è riuscita a intercettarli. Riordinando in giardino, hanno trovato alcuni bocconi di cibo che ...

Torna l’incubo alluvione, evacuate più di duemila persone. E Faenza ricostruisce il muro

(msn.com)

Nei territori romagnoli è tornata la paura a Faenza ... sono stati distribuiti sacchi di sabbia ai cittadini. In particolare a quelli della val di Zena, che hanno subìto l’allagamento delle ...

A Traversara non si dorme. "Abbiamo la paura costante di essere portati via"

(rainews.it)

Con il rumore delle ruspe in sottofondo che ricreano gli argini tirati giù dal Lamone, in piena per la seconda volta in pochi giorni, i cittadini non ce la fanno più e sono spaventati dall ...

Proverbi, modi di dire e citazioni con la parola: Puzza

(universonline.it)

I problemi o le inefficienze di un gruppo o di un'organizzazione spesso hanno origine dai suoi leader o dai suoi dirigenti. In altre parole, se qualcosa non funziona bene all'interno di un gruppo, è ...

Mucillagini, torna l'incubo: ricomparse sotto costa lungo le rive cittadine

(msn.com)

TRIESTE - Erano sparite dalla superficie del mare dopo i temporali e il vento forte di qualche giorno fa, che aveva spazzato la superficie del mare rimescolando le acque anche qualche metro in ...