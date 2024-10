Tennis, Jannik Sinner: “Il virus passerà tra tre o quattro giorni. Nessuna paura per Torino e la Davis” (Di martedì 29 ottobre 2024) La notizia che ha sconvolto sicuramente il Masters 1000 di Parigi-Bercy è quella del ritiro di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha dovuto annunciare il suo forfait a causa di un virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi e che dunque non gli permetterà di scendere in campo da domani nell’ultimo 1000 della stagione. Ai microfoni di Sky Sport, l’altoatesino ha spiegato la situazione: “Venerdì sera dopo l’allenamento non mi sono sentito benissimo, ma anche già i due giorni prima ero un po’ così così, ma pensavo fosse dovuto tutto alla stanchezza. Domenica siamo andati dal dottore, che mi ha detto che è un virus che passerà tra tre o quattro giorni. Già oggi mi sento un po’ meglio, ma il mio corpo non è allenato, non è forte abbastanza, sono un po’ disidratato”. Oasport.it - Tennis, Jannik Sinner: “Il virus passerà tra tre o quattro giorni. Nessuna paura per Torino e la Davis” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La notizia che ha sconvolto sicuramente il Masters 1000 di Parigi-Bercy è quella del ritiro di. Il numero uno del mondo ha dovuto annunciare il suo forfait a causa di unintestinale che lo ha colpito neiscorsi e che dunque non gli permetterà di scendere in campo da domani nell’ultimo 1000 della stagione. Ai microfoni di Sky Sport, l’altoatesino ha spiegato la situazione: “Venerdì sera dopo l’allenamento non mi sono sentito benissimo, ma anche già i dueprima ero un po’ così così, ma pensavo fosse dovuto tutto alla stanchezza. Domenica siamo andati dal dottore, che mi ha detto che è unchetra tre o. Già oggi mi sento un po’ meglio, ma il mio corpo non è allenato, non è forte abbastanza, sono un po’ disidratato”.

