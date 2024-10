Solo il Pd regge l’urto della sfida. Natale confermato a suon di voti. Flop di liste civiche e 5 Stelle (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Partito Democratico ha retto praticamente da Solo l’urto della sfida. Il sostegno delle liste civiche e del Movimento 5 Stelle non è stato però sufficiente per dare quello scatto che la coalizione del centrosinistra si attendeva. Un tema quello del bilanciamento tra il partito guida e le forze del campo largo che è stato immediatamente affrontato a caldo tra la delusione per il risultato sfumato. Una volta smaltita la fortissima e cocente delusione della sconfitta arriverà il tempo delle analisi e anche delle decisioni. Dal punto di vista prettamente individuale, come era ampiamente nelle aspettative, il consigliere di opposizione uscente e segretario regionale del partito Davide Natale ha conseguito un risultato personale ampio, 4357 preferenze, che lo porterà nuovamente a sedersi sui banchi della minoranza a Genova. Lanazione.it - Solo il Pd regge l’urto della sfida. Natale confermato a suon di voti. Flop di liste civiche e 5 Stelle Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Partito Democratico ha retto praticamente da. Il sostegno dellee del Movimento 5non è stato però sufficiente per dare quello scatto che la coalizione del centrosinistra si attendeva. Un tema quello del bilanciamento tra il partito guida e le forze del campo largo che è stato immediatamente affrontato a caldo tra la delusione per il risultato sfumato. Una volta smaltita la fortissima e cocente delusionesconfitta arriverà il tempo delle analisi e anche delle decisioni. Dal punto di vista prettamente individuale, come era ampiamente nelle aspettative, il consigliere di opposizione uscente e segretario regionale del partito Davideha conseguito un risultato personale ampio, 4357 preferenze, che lo porterà nuovamente a sedersi sui banchiminoranza a Genova.

