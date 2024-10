Thesocialpost.it - Sole, caldo e temperature sopra la media ma è allerta nebbia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, sull’Italia è iniziata una lunga fase anticiclonica caratterizzata dalae stabilità atmosferica. Questa situazione, tipica di un anticiclone nordafricano, porterà ancora per i prossimi 10 giorni condizioni di tempo asciutto e, ma con frequenti nebbie e foschiettutto nelle pianure. Leggi anche: Meteo,arancione per nubifragi in diverse regioni: il bollettino della Protezione civile L’alta pressione in autunno ha effetti positivi, come giornateggiate emiti, ma porta anche alcune conseguenze negative. In particolare, si verifica un accumulo di smog e umidità nei bassi strati, favorendo cieli grigi in pianura e un clima meno salutare.