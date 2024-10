Amica.it - Sfumature chic: cammello e caramello per i look autunno inverno 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quando si parla di eleganza classica, pochi colori evocano un senso di sofisticatezza e calore come ile il. Questi toni neutri e terrosi sono da tempo capisaldi del guardaroba autunnale e invernale-2025, i veri protagonisti delle passerelle. Entrambe le tonalità portano con sé un fascino senza tempo, fondendo perfettamente il trend del quiet luxury e quel minimalismo discreto Anni 90. Tanti i modi per indossarli ed essere di tendenza nell‘: cappotticlassici, giacche oversize di pelle, e ancora pantaloni e gonne di ogni taglio. Il classico colorQuesto colore potrebbe essere descritto come un beige morbido con accenni dorati.