Seconda Categoria Villa Strada lascia mister Francesco Bedetti

Villa Strada di CINGOLI, 29 ottobre 2024 – Francesco Bedetti non è più l'allenatore del Villa Strada. In data odierna, martedì 29 ottobre, infatti, la società gialloblù fa sapere l'interruzione del rapporto con il tecnico jesino, che aveva presentato anche le sue dimissioni. La panchina sarà temporaneamente affidata al vice Filippo Piccini. "La società e il mister Francesco Bedetti – si legge nella nota che ci ha comunicato la società cingolana -, che ha offerto anche le sue dimissioni, hanno deciso oggi di interrompere di comune accordo il rapporto.

