Scary Movie: i Wayans Bros. riuniti per il reboot con Miramax e Paramount (Di martedì 29 ottobre 2024) Scary Movie: i Wayans Bros. riuniti per il reboot con Miramax e Paramount I Wayans Bros. stanno per tornare nel mondo di Scary Movie, riunendosi per la prima volta dopo 18 anni. I fratelli stanno scrivendo una sceneggiatura originale per il reboot del franchise, annunciato al CinemaCon di aprile. Anche Rick Alvarez scriverà e produrrà insieme ai Wayans Bros. La serie di Scary Movie è stata sviluppata da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans. Keenen Ivory Wayans ha scritto e diretto i primi due film, mentre Marlon Wayans e Shawn Wayans hanno scritto e interpretato i primi due film. Il prossimo capitolo sarà il sesto film del franchise. Non potremmo essere più entusiasti di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme. Questo è un franchise che abbiamo creato più di 20 anni fa.

