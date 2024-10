Risparmio, ci riesce 46% delle famiglie (Di martedì 29 ottobre 2024) 22.18 Quasi la metà delle famiglie italiane (46%) riesce a risparmiare, anche se in in lieve calo rispetto al 2023, e lo fa "con meno ansie che in passato". Così nelle ricerca Acri-Ipsos,in vista della Giornata mondiale del Risparmio. Oltre 3 famiglie su 4 (76%) ritengono di poter affrontare una spesa improvvisa di media entità. Crescono tuttavia dal 32 al 34% le famiglie che dichiarano di aver consumato tutto il reddito."Aumentano le famiglie che non risparmiano specie fra quelle che lavorano", spiega Azzone (Acri). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 22.18 Quasi la metàitaliane (46%)a risparmiare, anche se in in lieve calo rispetto al 2023, e lo fa "con meno ansie che in passato". Così nelle ricerca Acri-Ipsos,in vista della Giornata mondiale del. Oltre 3su 4 (76%) ritengono di poter affrontare una spesa improvvisa di media entità. Crescono tuttavia dal 32 al 34% leche dichiarano di aver consumato tutto il reddito."Aumentano leche non risparmiano specie fra quelle che lavorano", spiega Azzone (Acri).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Risparmio, ci riesce 46% delle famiglie; Risparmio, il 46% delle famiglie ci riesce ma due terzi degli italiani non investono; Rapporto Acri-Ipsos: il 46% delle famiglie risparmia, ma il 63% degli italiani non investe; Risparmio, quasi metà delle famiglie ci riesce ma la quota cala; Risparmio solo per metà delle famiglie, spese improvvise problema nel 25% dei casi; Risparmio, quasi metà delle famiglie ci riesce ma la quota cala; Leggi >>>

Risparmio, il 46% delle famiglie ci riesce ma due terzi degli italiani non investono

(finanza.com)

Quasi la metà delle famiglie non riesce a mettere da parte risparmi e solo un italiano su tre riesce a investire i propri risparmi ...

Risparmio, quasi metà delle famiglie ci riesce ma la quota cala

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Quasi la metà delle famiglie italiane (46%) riesce a risparmiare, anche se in lieve calo rispetto al 2023, e lo fa "con meno ansie e preoccupazioni che in passato". E' quanto ...

Rapporto Acri-Ipsos: il 46% delle famiglie risparmia, ma il 63% degli italiani non investe

(msn.com)

Sono alcuni degli elementi più rilevanti che emergono dall’indagine “Gli italiani e il risparmio: 1924-2024: cento anni di cultura del risparmio” condotta da Acri e Ipsos in vista della 100ma giornata ...

Gli Italiani si confermano più propensi al risparmio

(informazione.it)

In Italia quasi la metà delle famiglie non riesce a mettere da parte risparmi: il dato del 2023 raccontava di appena il 48% di famiglie in grado di risparmiare, mentre nel 2024 la percentuale è calata ...