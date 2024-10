Ilnapolista.it - Pulisic potrebbe partire dalla panchina a causa di uno stato influenzale (Sky Sport)

(Di martedì 29 ottobre 2024)di uno, al suo posto Musah A riportarlo è l’inviato di SkyPeppe Di Stefano che in collegamento con lo studio ha detto: «C’è una novità di formazione nel Milan perchédovrebbe avere un inizio dicheportarlo incon la titolarità nel caso di Musah. Si dice che abbia un piccolo attacco». Leao inè un caso, nonostante le spiegazioni di Fonseca Leao non ci dovrebbe essere questa sera in campo contro il Napoli. Il Corriere della Sera analizza la scelta di Fonseca e quello che sta diventando un caso per il Milan “Per i rossoneri, che rischiano di dover fare i conti a lungo con l’asterisco della partita contro il Bologna da recuperare, può essere l’ultima spiaggia per lo scudetto.