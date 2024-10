Prima Sonia Bruganelli e poi Angelo Madonia raccontano la verità sulla loro presunta rottura (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo vari rumor e indiscrezioni arriva la risposta di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia riguardo le voci sulla loro rottura L'articolo Prima Sonia Bruganelli e poi Angelo Madonia raccontano la verità sulla loro presunta rottura proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Prima Sonia Bruganelli e poi Angelo Madonia raccontano la verità sulla loro presunta rottura Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo vari rumor e indiscrezioni arriva la risposta diriguardo le vociL'articoloe poilaproviene da Novella 2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ballando con le stelle,crolla in puntata esui social: ma gli hater non la risparmiano; «Ballando con le stelle»,eliminata esalvata: ecco cosa è successo;contro l'hater: «Io ostento troppo?di attaccare gli altri, i social dovete saperli usa;su Angelo Madonia: "Non saremo in coppia a Ballando, non espongo la mia intimità";e Angelo Madonia, le foto inequivocabili:in Spagna ea casa di lui a Roma; L'annuncio:sarà a Ballando con le stelle; Leggi >>>

Dopo vari rumor e indiscrezioni arriva la risposta di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia riguardo le voci sulla loro rottura

(novella2000.it)

Dopo vari rumor e indiscrezioni arriva la risposta di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia riguardo le voci sulla loro rottura ...

Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli crolla in puntata e poi sui social: ma gli hater non la risparmiano

(libero.it)

L'ex opinionista del Grande Fratello, nella puntata di ieri, si è commossa ricordando la nascita difficile della figlia. Poi ha ringraziato i fan con un post.

E’ finita tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Le parole di lei a Domenica IN

(ultimenotizieflash.com)

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? Ecco le parole di lei a Domenica IN ...

Sonia Bruganelli ha lasciato Angelo Madonia? Rispondono entrambi ma a distanza

(ultimenotizieflash.com)

Sonia Bruganelli ha dovuto chiarire com’è il suo attuale rapporto con Angelo Madonia e l’ha fatto anche lui, tutto sui social ma a distanza l’uno dall’altra. Sonia e Angelo si sono lasciati o sono ...