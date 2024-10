Orban attacca ancora l’Ue: “Weber e Von der Leyen cospirano per rovesciarmi in Ungheria” (Di martedì 29 ottobre 2024) Nelle vesti di presidente di turno dell’Unione europea Viktor Orban attacca di nuovo le istituzioni di Bruxelles. “C’è una cospirazione aperta” in Ue “contro l’Ungheria guidata da Manfred Weber e dalla presidente Ursula von der Leyen. Hanno ammesso che il loro obiettivo è quello di sostituire il governo ungherese con un nuovo ‘governo Jawohl’ (sissignore, ndr), proprio come quello polacco attuale. Non permetteremo che ciò accada”, ha scritto su X il premier ungherese postando un estratto dell’intervento di Weber alla plenaria dell’Eurocamera rivolto a lui. Vicino alla Russia di Vladimir Putin, Orban continua a essere una spina nel fianco delle istituzioni comunitarie bloccando ogni iniziativa in tema di sanzioni a Mosca e sostegno all’Ucraina grazie al veto che esercita in Consiglio europeo. Ilfattoquotidiano.it - Orban attacca ancora l’Ue: “Weber e Von der Leyen cospirano per rovesciarmi in Ungheria” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nelle vesti di presidente di turno dell’Unione europea Viktordi nuovo le istituzioni di Bruxelles. “C’è una cospirazione aperta” in Ue “contro l’guidata da Manfrede dalla presidente Ursula von der. Hanno ammesso che il loro obiettivo è quello di sostituire il governo ungherese con un nuovo ‘governo Jawohl’ (sissignore, ndr), proprio come quello polacco attuale. Non permetteremo che ciò accada”, ha scritto su X il premier ungherese postando un estratto dell’intervento dialla plenaria dell’Eurocamera rivolto a lui. Vicino alla Russia di Vladimir Putin,continua a essere una spina nel fianco delle istituzioni comunitarie bloccando ogni iniziativa in tema di sanzioni a Mosca e sostegno all’Ucraina grazie al veto che esercita in Consiglio europeo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Proteste in Georgia mentresi scontra con l’UE;in Georgia dopo le elezioni, Borrell: “Non rappresenta l'Unione Europea”; Von der LeyenOrbán di fronte all'Eurocamera. In Aula si accende lo scontro tra forze europeiste e sovranisti;all’Europarlamento, da von der Leyen attacco senza precedenti; Ucraina, Zelensky a Bruxelles: "Ue sostenga nostro piano".: "Spaventoso"; La Lega difende Orbán dalla Ue. EMeloni; Leggi >>>

Anche la beffa di Orbán. L'Ue impotente davanti alla rabbia del popolo in Georgia

(huffingtonpost.it)

Migliaia di persone in piazza per contestare le elezioni vinte dai filo-russi di Sogno Georgiano, che vengono omaggiati dalla visita di Orbán. Bruxelles ...

Orbán vola a Tbilisi dai filoputiniani tra i fischi della folla e l’imbarazzo della Ue

(repubblica.it)

Il premier ungherese in Georgia per festeggiare la vittoria del partito Sogno Georgiano. Dichiarazione congiunta di tredici Paesi dell’Unione per ...

Ipotesi di complotto. Orbán grida alla congiura: "Von der Leyen e Weber cospirano per rovesciarmi"

(huffingtonpost.it)

"C'è una cospirazione aperta" in Ue "contro l'Ungheria guidata da Manfred Weber e dalla presidente Ursula von der Leyen. Hanno ammesso che il loro obiettivo è quello di sostituire il governo ungherese ...

Migliaia in piazza in Georgia, nuovo scontro tra Ue e Orban

(laregione.ch)

Ue, Paesi europei e Stati Uniti chiedono di indagare sul voto. La replica di Mosca: ‘Non interferite’. Orban arrivato a Tbilisi ...