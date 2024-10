“Napoli, ti odio”, viaggio nell’anima della città partenopea tra contrasti e contraddizioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Partire e non voltarsi indietro: lasciare la propria casa e tutto ciò che essa rappresenta, le amorevoli cure genitoriali, gli amici di una vita, il conforto di guardare una strada e sapere sempre dove ti porta. Ma è quando ci si volta di 180 gradi verso il proprio passato che ne scaturisce un comprensibile senso di sconforto. Uno dei più classici What If?: “Cosa saremmo potuti essere se non mi avessi costretto a fuggire via?”. È con queste promesse che Januaria Piromallo, scrittrice, conduttrice, giornalista e collaboratrice de Il Fatto Quotidiano, comincia il suo lungo viaggio in Napoli, Ti odio (Guida Editore), il libro, illustrato da suo figlio, Kamalei von Meister, in cui racconta il suo rapporto con la città dov’è nata e cresciuta, ma da cui è scappata per trovare delle risposte che, oggi, compongono le pagine del suo scritto. Ilfattoquotidiano.it - “Napoli, ti odio”, viaggio nell’anima della città partenopea tra contrasti e contraddizioni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Partire e non voltarsi indietro: lasciare la propria casa e tutto ciò che essa rappresenta, le amorevoli cure genitoriali, gli amici di una vita, il conforto di guardare una strada e sapere sempre dove ti porta. Ma è quando ci si volta di 180 gradi verso il proprio passato che ne scaturisce un comprensibile senso di sconforto. Uno dei più classici What If?: “Cosa saremmo potuti essere se non mi avessi costretto a fuggire via?”. È con queste promesse che Januaria Piromallo, scrittrice, conduttrice, giornalista e collaboratrice de Il Fatto Quotidiano, comincia il suo lungoin, Ti(Guida Editore), il libro, illustrato da suo figlio, Kamalei von Meister, in cui racconta il suo rapporto con ladov’è nata e cresciuta, ma da cui è scappata per trovare delle risposte che, oggi, compongono le pagine del suo scritto.

