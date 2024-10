Lapresse.it - Napoli, 13enne trovato con una mannaia: “Dobbiamo difenderci”

(Di martedì 29 ottobre 2024) A Pollena Trocchia, in provincia di, i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno perquisito alcuni ragazzini tra i 13 e i 14 anni. Nelle tasche di uno di loro i militari dell’Arma hannouna, lunga 27 centimetri: “Cidifendere, non si sa mai”, la risposta dei minorenni ai carabinieri. Un altro 14enne, invece, è statoin possesso di un coltello da cucina lungo 22 centimetri. I minori sono stati denunciati e consegnati ai rispettivi genitori. Solo qualche giorno fa, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hannoun 16enne in possesso di un coltello a farfalla mentre era in compagnia di altri coetanei in corso Umberto I. Quel coltello messo in bella vista che esce dalla tasca dei pantaloni sfoggiato come un trofeo.