Mister Movie | Homer Simpson licenziato? Ecco il segreto del suo eterno impiego

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo 35 anni, i Simpson ci svelano finalmente ilche ha permesso addi mantenere il suo posto di lavoro alla centrale nucleare, nonostante le sue continue gaffe. Scopriamo insieme quale accordo ha stretto il nonno dicon il signor Burns. Ilo diSimpson svelato: l’accordocon Burns Per oltre trent’anni, i fan dei Simpson si sono chiesti come mai, nonostante le sue innumerevoli disavventure lavorative, fosse riuscito a mantenere il suo posto di lavoro alla centrale nucleare. Nell’ultimo episodio della serie, andato in onda il 27 ottobre, è stato finalmente svelato ilo. Un accordo tra nonni A garantire adun posto fisso è stato un accordo stretto tra suo nonno, Abe Simpson, e il signor Burns.