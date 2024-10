Lanazione.it - “Miracolo? No, è una piega”. Un volto appare nei paramenti, ma il parroco smonta il caso

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 - “Ilapparso sulle pieghe della tovaglia sistemata sopra l’altare? Ritengo che sia una semplicetura nella stoffa, niente di più; soprattutto niente di extra naturale”. Così don Adriano Ralli, ildi Castiglion Fibocchi, la chiesa in cui domenica un fedele da dietro l’altare, in attesa del suo turno per le Letture, ha individuato un. Dario Salvi, questo il suo nome, lo ha ribadito anche sulla sua pagina Facebook: “Potete crederci oppure no, ma stamani (domenica, ndr) alla Santa Messa a Castiglion Fibocchi mi sono accorto di una cosa che mi ha lasciato perplesso. Sulla tovaglia che ricopre l’altare grazie alle pieghe si è formato une anche Don Adriano, il nostro, è rimasto meravigliato certo non è un, ma una bella coincidenza che mi ha reso felice averla notata”.