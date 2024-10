Matteo Mariotti, faccia a faccia con lo squalo (Di martedì 29 ottobre 2024) Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma attaccato da uno squalo a al quale è stata amputata una gamba, è tornato sull'isola di Lampione. Lo hanno portato lì le Iene, trasmissione di Italia1 che ha preso a cuore la vicenda del giovane vissuto in Australia e tornato in Italia dopo il morso dello Parmatoday.it - Matteo Mariotti, faccia a faccia con lo squalo Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024), il ragazzo di Parma attaccato da unoa al quale è stata amputata una gamba, è tornato sull'isola di Lampione. Lo hanno portato lì le Iene, trasmissione di Italia1 che ha preso a cuore la vicenda del giovane vissuto in Australia e tornato in Italia dopo il morso dello

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matteo Mariotti - un anno dopo il morso dello squalo

(Parmatoday.it)

Stasera, domenica 27 ottobre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con 'Le Iene', condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio, la cantante Mietta e l’attrice Matilda De Angelis. Cizco aveva raccontato ...

Matteo Mariotti - il giovane che perse una gamba per l’attacco di uno squalo : «Non abbandonerò il mare né il nuoto»

(Open.online)

L’8 dicembre scorso, il 20enne Matteo Mariotti ha subito l’amputazione di una gamba dopo l’aggressione di uno squalo in Australia. Il giovane di Parma, a distanza di poco, ha dovuto fare i conti anche con una polemica social per la raccolta fondi ...

Matteo Mariotti, a un anno dall'incidente, torna faccia a faccia con lo squalo

(gazzettadiparma.it)

Faccia a faccia con lo squalo. Stasera alle Iene, su Italia1, la sfida di Matteo Mariotti, il giovane di Parma che, l’8 dicembre 2023, è stato vittima di un attacco di squalo in Australia, perdendo gr ...

Faccia a faccia con una pioniera del femminismo

(sbs.com.au)

In questo secondo si legge: “Che onore per il sesso femminile quando questo nostro regno interamente devastato, fu risollevato e salvato da una donna, cosa che cinquemila uomini non hanno fatto ...

Il nuovo mister è Mariotti. Debutto di fuoco col derby: "Ragazzi pronti a dare tutto"

(msn.com)

Il colpo di scena è servito. Quando la tavola sembrava apparecchiata per l’arrivo, o meglio, il ritorno di Massimo Maccarone a Prato – il nome di Maccarone era dato come certo negli ambienti biancazzu ...

Matteo Mariotti torna sul surf dopo l'attacco dello squalo e la gamba amputata: «Credete in voi»

(msn.com)

Matteo Mariotti torna in acqua ... impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote... mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù!