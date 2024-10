Inter-news.it - Marianella duro: «Inter, inammissibile e gravissimo farsi rimontare!»

(Di martedì 29 ottobre 2024)critica aspramente l’dopo il 4-4 contro la Juventus. Il giornalista ritieneda 4-2 a 4-4.– Massimoa Sky Sport si scaglia contro i nerazzurri dopo il 4-4 di San Siro: «Vero che quando si sono scambiati le maglie, l’esce con una sensazione positiva e una negativa per la Juventus. La Juve concede due rigori singolari, ma ha una capacità di reazione importantissima. All’quest’anno, dopo aver cucito la seconda stella, si rendono conto di avere un roster che la consente di essere non solo la squadra migliore in Italia e tra le migliori in Europa. Ma èche l’sia sul 4-2 nella partita più importante, contro la rivale più sentita, e viene recuperata 4-4. Questo è. Sommer? Meno continuo e meno brillante, devevenire di più.».