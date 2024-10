Ilrestodelcarlino.it - Malore in auto davanti allo stadio, la sorella passa e lo trova morto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Macerata, 29 ottobre 2024 – Si sente male mentre guida, accosta l’e muore. Arlo, senza vita, lache casualmenteva nel punto in cui l’uomo aveva parcheggiato la macchina, nel piazzale delloHelvia Recina. Tragedia, attorno alle 17.30 di ieri, a Macerata. A perdere la vita è stato il 59enne maceratese Stefano Tognetti, into assicuratore e grande tifoso della Maceratese. L’uomo era al volante della suae stava percorrendo via dei Velini quando si è sentito male. Ha accostato e si è fermato sui parcheggi a spina di pesceHelvia Recina. Lì è: ilche lo aveva colpito pochi minuti prima non gli ha lasciato scampo. Poco dopo la tragedia, sul posto casualmente èta ladi Tognetti. Accortasi dell’del fratello, si è avvicinata alla macchina.