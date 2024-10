Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 25-19, Eurolega basket in DIRETTA: ottimo primo quarto per le V nere

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 25-21 Tiro dalle media molto morbido di Napier che segna. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Shengelia 7;: Edwards 9 25-19 Brutto contropiede preso dache porta Napier all’appoggio, poi c’è anche un enorme rischio formato tiro da tre sulla sirena preso alla fine, ma in ogni caso lachiude undivalore. 25-17 2/2 Tucker, ultimo minuto del. Napier cintura Tucker, due liberi. 23-17 Ancora Harris contro Shengelia, lo sposta e riesce a guadagnare quanto basta per i due punti. 23-15 2/2 Harris. Grazulis ferma lontano dalla palla Harris, due liberi per lui. 23-13 2/2 Cordinier. Da Silva spinge Cordinier sulla ripartenza, sono due liberi per il francese della. 2’05” alla prima sirena.