LIVE Italia-Spagna, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Soncin si affida a Bonansea e Giacinti contro le campionesse del mondo (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Definite le formazioni ufficiali, Italia: Giuliani, Di Guglielmo, Linari, Lenzini, Boattin, Bergamaschi, Giugliano, Caruso, Cantore, Bonansea, Giacinti. Spagna: Coll, Garcia, Mendez, Codina, Carmona, Abelleira, Lopez, Guijarro, Sarriegi, Martin-Prieto, Garcia. 17.29 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, incontro amichevole di calcio femminile. Test di lusso per la nazionale di Andrea Soncin che affronta le campionesse del mondo in carica davanti al pubblico di Vicenza. La nazionale Italiana torna in campo dopo la convincente vittoria ai danni di Malta. Lo scorso venerdì la formazione azzurra è scesa in campo al Tre Fontane di Roma ottenendo un netto successo per 5-0. Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Soncin si affida a Bonansea e Giacinti contro le campionesse del mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Definite le formazioni ufficiali,: Giuliani, Di Guglielmo, Linari, Lenzini, Boattin, Bergamaschi, Giugliano, Caruso, Cantore,: Coll, Garcia, Mendez, Codina, Carmona, Abelleira, Lopez, Guijarro, Sarriegi, Martin-Prieto, Garcia. 17.29 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, indi. Test di lusso per la nazionale di Andreache affronta ledelin carica davanti al pubblico di Vicenza. La nazionalena torna in campo dopo la convincente vittoria ai danni di Malta. Lo scorso venerdì la formazione azzurra è scesa in campo al Tre Fontane di Roma ottenendo un netto successo per 5-0.

