Liguria il governatore Marco Bucci | Ora crescita e sviluppo per convincere gli astenuti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Genova, 29 ottobre 2024 – La prima mattina daligure perè iniziata con una colazione all’italiana: basta uova e bacon, il segreto culinario con cui la moglie Laura lo ha 'sostenuto' nel corso della campagna elettorale, come sta? «Sto molto bene, la cura immunologica sta facendo effetto. E poi ho una grande carica di adrenalina in corpo: la campagna elettorale è stata salutare. E ora sono pronto a fare il presidente della Regione, che per me significa fare il sindaco dei liguri». Dove ha trovato in campagna elettorale la forza di affrontare i numerosi impegni, nonostante lo stato di salute non proprio ottimale? «L’ho trovata nelle centinaia di persone che tutti i giorni ho incontrato da Ponente a Levante. Sono state stimolo e carica per mettermi al servizio della mia regione con l’obiettivo di renderla la più bella e vivibile del Mediterraneo».