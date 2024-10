Ilfoglio.it - Le reazioni della politica dopo la vittoria di Marco Bucci alle elezioni in Liguria

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nemmeno diecimila voti di differenza, 291.093 voti contro 282.669 voti, ossia il 48,77 per cento contro il 47,36 per cento, hanno confermato il centrodestra alla guida. Ha vinto, sindaco di Genova, ora presidenteregione, anzi "sindaco", dice lui, "per mantenere il nostro stile di sindaci, quindi il nostro parlare con i cittadini, il nostro stare sul territorio. È un rapporto con i cittadini che voglio conservare. Il nostro compito è servire i cittadini e non farsi servire". Racconta in conferenza stampa che "sono stati bei 45 giorni, perché alla fine sono stati solo 45 giorni e sono contento", ha aggiunto, ammettendo però che "il pomeriggio lo abbiamo passato al cardiopalma", ma "devo dare atto a tutti quelli che hanno fatto le proiezioni che alla fine ci ritroviamo esattamente come dicevano le proiezioni".