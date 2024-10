“La Volta Buona”, il retroscena su Al Bano: “Arrabbiatissimo con Loredana” (Di martedì 29 ottobre 2024) News Tv. Oggi è andata in onda una nuova puntata de “La Volta Buona“, programma televisivo condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Nel corso della puntata sono stati tirati in ballo anche Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nello studio della Balivo, infatti, è stato rivelato un retroscena sulla coppia. (Continua) Leggi anche: Loredana Lecciso rompe il silenzio su lei e Al Bano: confessione a sorpresa Leggi anche: Al Bano, annuncio a sorpresa: Natale senza Loredana Lecciso La storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso Al Bano e Loredana Lecciso si sono conosciuti tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila. I due sono andati a convivere nel 2001. La coppia ha avuto due figli: Jasmine, nata nel 2001 e AlBano Jr., detto Bido, nato nel 2002. La loro storia d’amore vive un momento turbolento nel 2004. Tvzap.it - “La Volta Buona”, il retroscena su Al Bano: “Arrabbiatissimo con Loredana” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024) News Tv. Oggi è andata in onda una nuova puntata de “La“, programma televisivo condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Nel corso della puntata sono stati tirati in ballo anche AlCarrisi eLecciso. Nello studio della Balivo, infatti, è stato rivelato unsulla coppia. (Continua) Leggi anche:Lecciso rompe il silenzio su lei e Al: confessione a sorpresa Leggi anche: Al, annuncio a sorpresa: Natale senzaLecciso La storia d’amore tra AlLecciso AlLecciso si sono conosciuti tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila. I due sono andati a convivere nel 2001. La coppia ha avuto due figli: Jasmine, nata nel 2001 e AlJr., detto Bido, nato nel 2002. La loro storia d’amore vive un momento turbolento nel 2004.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Marco Carta e ilsulla vittoria a Sanremo: "I colleghi non mi guardavano perché venivo da Amici"; Nunzia De Girolamo: «Ho salvato la vita a mio papà». Irivelati a La: «La Rai mi ha dat; Guaccero-Pernice, ilsul flirt a Ballando. E per i social sono già una coppia: “Fatti l'uno per l'altra"; Nunzia De Girolamo: «Ho salvato la vita a mio papà». Irivelati a La: «La Rai mi ha dato un pacco»; Pierluigi Diaco vs Caterina Balivo: è scontro in Rai. Il; Daniela Ferolla e la (strana) proposta di Vincenzo Novari: "Non parlava", poi il pensiero per la madre scomparsa; Leggi >>>

Al Bano e Loredana Lecciso, spunta retroscena a La volta buona/ “C’è stato uno scontro fortissimo in passato”

(ilsussidiario.net)

A La volta buona Gianni Belfiore svela un retroscena su Al Bano e Loredana Lecciso: "Hanno avuto uno scontro fortissimo in passato" ...

La volta buona, retroscena su Al Bano: “Arrabbiatissimo con Loredana Lecciso”

(lanostratv.it)

Loredana Lecciso ha fatto arrabbiare il compagno: c'entra la sua canzone Oggi Caterina Balivo ha avuto il piacere di avere in studio a La volta buona uno ...

Tensione e retroscena a Ballando Con Le Stelle: i commenti di La Volta Buona su Rai 1

(ecodelcinema.com)

Tensioni esplosive a "Ballando Con Le Stelle": il confronto tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale accende il dibattito, mentre Caterina Balivo svela le dinamiche interne del programma di danza.

Ballando, retroscena Smith-Simone: Erra punge, Balivo ci sguazza

(msn.com)

Oggi a La Volta Buona Rossella Erra, Sara Di Vaira e Fabio Canino hanno svelato i retroscena sulla discussione tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale avvenuta nella scorsa puntata di Ballando Con Le S ...