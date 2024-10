Ilfogliettone.it - In Cdm norme su giustizia e tributi, no sicurezza banche dati

(Di martedì 29 ottobre 2024) Decreti legislativi in materia tributaria, probabilmente lo stato di emergenza per Bologna e le altre aree colpite dall'ultima ondata di maltempo. Questi alcuni dei punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunirà oggi alle 16 a Palazzo Chigi. Non ci sarà invece - secondo quanto si apprende da fonti di governo - un nuovo provvedimento ad hoc sulladelle, al centro dell'attenzione della politica dopo quanto sta emergendo dall'inchiesta di Milano.