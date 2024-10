Il bilancio svela due rinnovi | ecco chi ha firmato fino al 2026

Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)Inter. Ilappena approvato dall’Inter rivela una sorpresa: il club ha rinnovato i contratti di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, che scadranno ora a giugno, anziché a giugno 2025 come previsto. Sebbene possa sembrare un semplice prolungamento, vi sono dettagli interessanti da approfondire.di Acerbi e Darmianal: clausola di rescissione anticipata Una particolarità riguarda la comunicazione: l’Inter non ha ufficializzato pubblicamente idi Acerbi e Darmian, scelta inconsueta in questi casi. Inoltre, il club ha inserito una clausola per la rescissione anticipata, come accadde per Alexis Sanchez, che lasciò la squadra con una buonuscita. Anche per Darmian e Acerbi sembra quindi prevista la possibilità di una risoluzione consensuale, diversa daiautomatici di altri giocatori.