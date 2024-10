Ghali contro Rete 4: esplode il caso (Di martedì 29 ottobre 2024) Personaggi Tv. Ghali Rete 4. Nel corso di una conferenza stampa, il noto artista rapper ha tirato in causa i cantanti che spesso sono ospiti delle trasmissioni di Rete 4. Le sue non sono proprio parole al miele ed infatti è montato il caso. (Continua) Leggi anche: Ghali e Salvini, rissa choc allo stadio: VIDEO Leggi anche: Giorgia Meloni a letto e al buio: la malattia dopo il Natale Chi è Ghali Ghali è un noto artista rapper, nato il 21 maggio 1993 a Milano da genitori tunisini. Egli è cresciuto in un ambiente di degrado e criminalità. Il padre è stato arrestato quando era un ancora un bambino. Si avvicina alla musica sin da piccolo grazie al film “8 mile”, ispirato alla storia vera di Eminem. Inizia dunque a cantare in cameretta, poi arrivano le prime gare di freestyle e infine l’ingresso nella discografia. Tvzap.it - Ghali contro Rete 4: esplode il caso Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Personaggi Tv.4. Nel corso di una conferenza stampa, il noto artista rapper ha tirato in causa i cantanti che spesso sono ospiti delle trasmissioni di4. Le sue non sono proprio parole al miele ed infatti è montato il. (Continua) Leggi anche:e Salvini, rissa choc allo stadio: VIDEO Leggi anche: Giorgia Meloni a letto e al buio: la malattia dopo il Natale Chi èè un noto artista rapper, nato il 21 maggio 1993 a Milano da genitori tunisini. Egli è cresciuto in un ambiente di degrado e criminalità. Il padre è stato arrestato quando era un ancora un bambino. Si avvicina alla musica sin da piccolo grazie al film “8 mile”, ispirato alla storia vera di Eminem. Inizia dunque a cantare in cameretta, poi arrivano le prime gare di freestyle e infine l’ingresso nella discografia.

