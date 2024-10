Quotidiano.net - Bufera sullo show di Trump: "Porto Rico isola spazzatura". Harris: così si alimenta l’odio

(Di martedì 29 ottobre 2024) NEW YORK Mentre gli ultimi sondaggi danno i due candidati testa a testa negli Stati chiave e la dem avanti a livello nazionale, la campagna elettorale per la Casa Bainca sembra diventata la battaglia dei sessi: le donne schierate con Kamale gli uomini con Donald. Ma il tycoon, l’altra sera, nell’iconico tempio dello sport di New York, il Madison Square Garden, ha deciso di attaccare ancora di più a testa bassa la sua rivale ("lei ha distrutto gli Stati Uniti), in un comizio che si è però trasformato in unodell’insulto con battute razziste e misogine. Dall’anti-Cristo alla prostituta passando per il diavolo in persona, non solo l’ex presidente ma tutti gli oratoriiani non si sono risparmiati e hanno raggiunto picchi sinora inediti in questa campagna elettorale, con un comico che è arrivato a definire Puerto".