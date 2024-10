Borsa | Tokyo apertura in lieve ribasso -017%

Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,17%) (Di martedì 29 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, con gli investitori che si confrontano con l'incertezza post elezioni, e l'avvio delle trattative per l'allargamento di un consenso dopo che la coalizione di governo guidata dai Liberal-democratici ha perso la maggioranza alla Camera Bassa del Parlamento. L'indice Nikkei segna una flessione dello 0,17%, a quota 38,539.88, e una perdita di 65 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta ai minimi in tre mesi sul dollaro, a 153,10, e sull'euro a 165,60. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,17%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Ladiavvia la seduta col segno meno, con gli investitori che si confrontano con l'incertezza post elezioni, e l'avvio delle trattative per l'allargamento di un consenso dopo che la coalizione di governo guidata dai Liberal-democratici ha perso la maggioranza alla Camera Bassa del Parlamento. L'indice Nikkei segna una flessione dello 0,17%, a quota 38,539.88, e una perdita di 65 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta ai minimi in tre mesi sul dollaro, a 153,10, e sull'euro a 165,60.

