Andrea Bolognesi eletto nuovo presidente della FITP Marche: “Cambiamento nella continuità” (Di martedì 29 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre si è tenuta presso la Sala Convegni del Coni Marche al Pala Rossini di Ancona l’assemblea per eleggere il nuovo Consiglio della Federazione Italiana Tennis e Padel delle Marche per il quadriennio 24’ – 28’. Andrea Bolognesi, già vice presidente della presidenza uscente Anconatoday.it - Andrea Bolognesi eletto nuovo presidente della FITP Marche: “Cambiamento nella continuità” Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre si è tenuta presso la Sala Convegni del Conial Pala Rossini di Ancona l’assemblea per eleggere ilConsiglioFederazione Italiana Tennis e Padel delleper il quadriennio 24’ – 28’., già vicepresidenza uscente

Tennis - a Motta di Livenza vince Sandro Silvestrin contro Andrea Marchese

Si è chiuso in queste ore il rodeo weekend a Motta di Livenza al maschile per giocatori fino al 3^ categoria. Erano 32 i players a disposizione di Maurizio Epifano e Michela Viera che hanno emesso incoronato Sandro Silvestrin del Volpago. In ...

Tennis: Andrea Bolognesi nuovo presidente della FITP Marche

Elezione nuovo Comitato Regionale Federazione Italiana Tennis e Padel. Andrea Bolognesi si presenta come unico candidato

Domenica 27 ottobre l'assemblea elettiva sarà chiamata a scegliere il nuovo Consiglio Regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, con Andrea Bolognesi che si presenta come unico ...

FederTennis, Andrea Bolognesi candidato unico alla presidenza

Nel ruolo dirigenziale, Bolognesi ha lasciato un’impronta significativa: dal 2004 è parte integrante del Consiglio Regionale FITP Marche e dal 2008 affianca Guzzo come vicepresidente, contribuendo a ...

