Ilrestodelcarlino.it - Ancona, un laboratorio sull'uso della zucca ad Halloween: appuntamento al Mercato Dorico

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Aldi Campagna Amica in via MartiriResistenza per imparare a usare ladalla vellutata al gelato. È questa l’ultima iniziativa lanciata da Coldiretti. Le zuppe, vellutate, minestroni ma anche dolci e gelato con al centro lasaranno protagoniste. Proprio la, infatti, è un prodotto dai mille impieghi, sia in cucina ma anche come decorazione grazie a molteplici varietà dai più disparati colori e forme. E in vista disi terrà un, dalle 8.30 alle 13, dedicato ai vari utilizzicelebre cucurbitacea. Andrà di scena per la festa di Ognissanti, che negli ultimi anni ha visto prender campo l'impiego delle zucche per realizzare le tipiche lanterne, con le maschere e le festetradizione americana.