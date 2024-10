Wizards of the Coast rivela cosa ci aspetta nel 2025 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questo weekend, a Las Vegas, si è tenuto il MagicCon, la grande manifestazione dedicata a Magic: The Gathering. La manifestazione ha attirato appassionati da tutto il mondo e, come spesso accade, si sono tenuti dei panel dedicati al gioco di carte collezionabili più longevo. In questi incontri è stato svelato il futuro del gioco di carte creato da Richard Garfield, inoltre, è stato fornito un primo vero grande sguardo a uno dei set più attesi degli ultimi anni, quello di Magic: The Gathering Mondi Altrove dedicato all’universo di Final Fantasy. Una collaborazione che, da sempre, ha stuzzicato la fantasia di giocatori e collezionisti, che sarà disponibile dal 13 giugno 2025. Nerdpool.it - Wizards of the Coast rivela cosa ci aspetta nel 2025 Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questo weekend, a Las Vegas, si è tenuto il MagicCon, la grande manifestazione dedicata a Magic: The Gathering. La manifestazione ha attirato appassionati da tutto il mondo e, come spesso accade, si sono tenuti dei panel dedicati al gioco di carte collezionabili più longevo. In questi incontri è stato svelato il futuro del gioco di carte creato da Richard Garfield, inoltre, è stato fornito un primo vero grande sguardo a uno dei set più attesi degli ultimi anni, quello di Magic: The Gathering Mondi Altrove dedicato all’universo di Final Fantasy. Una collaborazione che, da sempre, ha stuzzicato la fantasia di giocatori e collezionisti, che sarà disponibile dal 13 giugno

Wizards of the Coast rivela cosa ci aspetta nel 2025

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wizards of the Coast, una divisione di Hasbro, ha ospitato oggi dei panel speciali per i fan di Magic al MagicCon: Las Vegas, offrendo loro un primo sguardo in anteprima alle prossime uscite del 2025 ... (italiatopgames.it)

Dopo l'annuncio iniziale, Wizards of the Coast ha mostrato la prima carta di Magic the Gathering ispirata a Final Fantasy VI. (msn.com)

Un set pensato per semplificare un po' la vita ai neofiti e facilitare loro l'ingresso nel mondo di Magic. (it.ign.com)