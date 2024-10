Test Match: Argentina, annunciati i primi convocati per la sfida con l’Italia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ci sono anche gli esordienti Geronimo Prisciantelli e Bautista Bernasconi, trequarti delle Zebre Parma il primo e prima linea della Benetton Treviso il secondo, nella lista di 35 convocati dell’Argentina in vista del raduno di Parigi, dove coach Contepomi sceglierà i giocatori per i Test Match autunnali, compreso quello contro l’Italia. Gli argentini, infatti, esordiranno il prossimo 9 novembre con l’Italia a Udine, per poi affrontare il 15 novembre l’Irlanda a Dublino e il 22 novembre la Francia a Parigi. E oltre a Prisciantelli e Bernasconi, diversi gli “italiani” argentini convocati, come Gonzalo Garcia, il mediano di mischia delle Zebre Parma, Lautaro Bazan Velez, Tomas Albornoz e Thomas Gallo della Benetton Treviso. Oasport.it - Test Match: Argentina, annunciati i primi convocati per la sfida con l’Italia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ci sono anche gli esordienti Geronimo Prisciantelli e Bautista Bernasconi, trequarti delle Zebre Parma il primo e prima linea della Benetton Treviso il secondo, nella lista di 35dell’in vista del raduno di Parigi, dove coach Contepomi sceglierà i giocatori per iautunnali, compreso quello contro. Gli argentini, infatti, esordiranno il prossimo 9 novembre cona Udine, per poi affrontare il 15 novembre l’Irlanda a Dublino e il 22 novembre la Francia a Parigi. E oltre a Prisciantelli e Bernasconi, diversi gli “italiani” argentini, come Gonzalo Garcia, il mediano di mischia delle Zebre Parma, Lautaro Bazan Velez, Tomas Albornoz e Thomas Gallo della Benetton Treviso.

Test Match: Argentina, annunciati i primi convocati per la sfida con l’Italia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Primo giorno di lavoro al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma per la nazionale di rugby maschile che ha cominciato la preparazione alle 'Autumn Nations Series' che, a novembre, la ved ... (napolimagazine.com)

MILANO (ITALPRESS) - "Quella contro l'Argentina per me sarà una partita speciale, perché sarà la prima di questo novembre e sarà la prima contro ... (stream24.ilsole24ore.com)

L’Italia esordirà contro l’Argentina, poi sfiderà la Georgia per chiudere l’autunno ovale con l’affascinate partita contro la Nuova Zelanda, i leggendari ... (oasport.it)

MILANO (ITALPRESS) – “Quella contro l’Argentina per me sarà una partita speciale ... soprattutto per continuare la crescita nella quale siamo. Per i ragazzi questi test match saranno l’opportunità di ... (pugliain.net)

MILANO (ITALPRESS) - "Quella contro l'Argentina per me sarà una partita ... Per i ragazzi questi test match saranno l'opportunità di provare che l'Italia merita di giocare il 6 Nazioni". (notizie.tiscali.it)