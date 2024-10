Lanazione.it - Tempo di elezioni in casa Csi Arezzo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 –diinCsi. È in programma per sabato 30 novembre l’Assemblea Ordinaria Elettiva per rinnovare il consiglio direttivo del Comitato aretino per il quadriennio 2024 – 2028 e il Presidente che guiderà il Csi. L’evento si terrà al “San Domenico Village” in via del Balilla, 11, e sarà aperto alle votazioni di affiliati e tesserati. Ha già annunciato la sua ricandidatura l’attuale Presidente del Centro Sportivo Italiano – Comitato di, Lorenzo Bernardini: “La scelta di ricandidarmi è data dalla voglia di poter portare avanti il Comitato cercando di confermare gli obiettivi importantissimo ad oggi raggiunti, dai numeri alle attività proposte, ma anche dalla speranza di poter coinvolgere sempre più giovani all’interno della nostra associazione, in modo da poter, un giorno, cedergli giustamente il passo”.