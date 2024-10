Quotidiano.net - Strage di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca esce dal carcere

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Palermo), 28 ottobre 2024 –dinon è imputabile perché incapace di intendere e di volere eddal. Si chiude così per ora la vicenda processuale dell’imbianchino che nel febbraio scorso, assieme alla figlia diciassettenne e ad altri due indagati, era stato arrestato per aver massacrato la moglie, Antonella Salamone, e gli altri due figli, Kevin di 16 anni ed Emmanuel di 5., che avrebbe agito nel corso di un rito di purificazione dal demonio, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere dai periti nominati dal Gip di Termini Imerese (Palermo) ed è stato trasferito in una Rems, residenza psichiatrica assistita, struttura extracarceraria.