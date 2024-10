Spalletti: «Inter-Juventus 4-4? Gara pazza, una cosa dà fastidio!» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Spalletti ha espresso il suo pensiero su Inter-Juventus, partita finita 4-4. Il CT della Nazionale si focalizza su alcuni punti. SPETTACOLO MA ERRORI – A Dazn ospite anche il CT della Nazionale Luciano Spalletti, che ha commentato la partita finita 4-4 a San Siro tra Inter e Juventus: «Sicuramente una partita pazza che ha regalato spettacolo per i tifosi. Certo, ci sono stati anche degli errori. Alcune cose potevano essere fatte meglio, ecco. Meglio un 4-4 o uno 0-0? Dipende sempre dallo svolgimento e da quello che è avvenuto in campo, da come si è svolta la partita. Molte situazioni vengono analizzate e poi il calciatore capisce come svilupparle nella partita. È una cosa di cui sento parlare nello spogliatoio, sicuramente dà fastidio». Inter-news.it - Spalletti: «Inter-Juventus 4-4? Gara pazza, una cosa dà fastidio!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ha espresso il suo pensiero su, partita finita 4-4. Il CT della Nazionale si focalizza su alcuni punti. SPETTACOLO MA ERRORI – A Dazn ospite anche il CT della Nazionale Luciano, che ha commentato la partita finita 4-4 a San Siro tra: «Sicuramente una partitache ha regalato spettacolo per i tifosi. Certo, ci sono stati anche degli errori. Alcune cose potevano essere fatte meglio, ecco. Meglio un 4-4 o uno 0-0? Dipende sempre dallo svolgimento e da quello che è avvenuto in campo, da come si è svolta la partita. Molte situazioni vengono analizzate e poi il calciatore capisce come svilupparle nella partita. È unadi cui sento parlare nello spogliatoio, sicuramente dà».

