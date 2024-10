Scherma Master, Zurlo medaglia d'oro nel fioretto: Olympia ancora sul tetto d'Italia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel weekend appena concluso ha preso il via la Prima Prova Nazionale Master della stagione 2024/2025 a Zevio, in provincia di Verona, che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti.La Prova di fioretto femminile si è disputata domenica 27 ottobre, giornata che ha visto conquistare il Foggiatoday.it - Scherma Master, Zurlo medaglia d'oro nel fioretto: Olympia ancora sul tetto d'Italia Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel weekend appena concluso ha preso il via la Prima Prova Nazionaledella stagione 2024/2025 a Zevio, in provincia di Verona, che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti.La Prova difemminile si è disputata domenica 27 ottobre, giornata che ha visto conquistare il

Scherma Master, Zurlo medaglia d'oro nel fioretto: Olympia ancora sul tetto d'Italia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo l’esperienza mondiale di Dubai, dove aveva concluso al 23º posto, la fiorettista Elena Benucci si è ripresentata in pedana a Zevio con una determinazione rinnovata, conquistando un prestigioso secondo posto (categoria 2) nella seconda ... (Ternitoday.it)

Ottimo piazzamento per l’altra atleta, la fiorettista abruzzese Catiuscha Lupinetti, in forza alla società dauna dell’Olympia Fencing Club, che conquista il settimo posto dopo aver ceduto le armi in ... (foggiatoday.it)

Il weekend ha visto Olympia salire più volte sul podio, portando a casa un ricco bottino di medaglie e confermandosi tra le società protagoniste del torneo ... (foggiatoday.it)

Successo ai Mondiali Master di scherma di Dubai per l'Estra CUS Siena con la conquista della medaglia di bronzo di Fabio Miraldi ... (sienafree.it)