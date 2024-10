Notte nerazzurra a Parigi: Gasperini e Lookman in lizza per il Pallone d’Oro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle ore 20:45 di questa sera (lunedì 28 ottobre), al Théâtre du Châtelet, si terrà l’annuale cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, l’ambitissimo riconoscimento calcistico organizzato da France Football, con quasi 70 anni di storia alle spalle. Per la prima volta in assoluto, anche l’Atalanta potrà vantare due rappresentanti candidati a vincere: Ademola Lookman tra i giocatori e Gian Piero Gasperini tra gli allenatori. Bergamonews.it - Notte nerazzurra a Parigi: Gasperini e Lookman in lizza per il Pallone d’Oro Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle ore 20:45 di questa sera (lunedì 28 ottobre), al Théâtre du Châtelet, si terrà l’annuale cerimonia di consegna del, l’ambitissimo riconoscimento calcistico organizzato da France Football, con quasi 70 anni di storia alle spalle. Per la prima volta in assoluto, anche l’Atalanta potrà vantare due rappresentanti candidati a vincere: Ademolatra i giocatori e Gian Pierotra gli allenatori.

Notte nerazzurra a Parigi: Gasperini e Lookman in lizza per il Pallone d’Oro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bergamo, 28 ottobre 2024 – Un’altra prima volta per l’Atalanta. In un’altra prestigiosa ribalta internazionale. Stasera la Dea avrà due suoi tesserati in lizza a Parigi per i rispettivi Palloni d’oro. Ademola Lookman è tra i 30 calciatori in lizza, ... (Sport.quotidiano.net)

Né Messi, né Cristiano Ronaldo. La fine di un’era del Pallone d’oro è tutta nella rosa dei 30 candidati dell’edizione 2024 del premio individuale più ambito del mondo del calcio. Il riconoscimento sarà assegnato oggi al Théâtre du Châtelet di ... (Sportface.it)

strage di ugonotti compiuta nella notte del 24 agosto 1572 (San Bartolomeo) a Parigi, e poi in altre città francesi, per ordine di Carlo IX. La vera ispiratrice fu tuttavia Caterina de' Medici, madre ... (sapere.it)

Come finisce Sotto le Stelle di Parigi, la trama del film 2021. Sotto le Stelle di Parigi finale spiegazione del film ... (spettacoloitaliano.it)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Parigi da Londra, come parte di un tour europeo volto a garantire aiuti prima delle elezioni presidenziali cruciali negli Stati Uniti. (ansa.it)