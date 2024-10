NBA 2024/2025: OKC vince ancora, primo successo per Philadelphia e Brooklyn (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono cinque i match validi per la regular season NBA 2024/2025 andati in scena a cavallo tra la serata di domenica 27 e la notte con lunedì 28 ottobre. Ad aprire le danze sono stati i Philadelphia 76ers, capaci di superare ai tempi supplementari gli Indiana Pacers con il punteggio di 118-114. Protagonista assoluto Tyrese Maxey con ben 45 punti a referto. Prima vittoria stagionale anche per i Brooklyn Nets, che si sono affidati al tedesco Schroeder (29 punti) per liquidare con lo score di 115-102 i Milwaukee Bucks. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Non si fermano gli Oklahoma City Thunder, trascinati da uno Shai Gilgeous-Alexander che ha sfiorato la tripla doppia (35 punti, 11 rimbalzi e 9 assist): vittoria per 128-104 ai danni degli Atlanta Hawks e bilancio migliorato a 3-0. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono cinque i match validi per la regular season NBAandati in scena a cavallo tra la serata di domenica 27 e la notte con lunedì 28 ottobre. Ad aprire le danze sono stati i76ers, capaci di superare ai tempi supplementari gli Indiana Pacers con il punteggio di 118-114. Protagonista assoluto Tyrese Maxey con ben 45 punti a referto. Prima vittoria stagionale anche per iNets, che si sono affidati al tedesco Schroeder (29 punti) per liquidare con lo score di 115-102 i Milwaukee Bucks. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Non si fermano gli Oklahoma City Thunder, trascinati da uno Shai Gilgeous-Alexander che ha sfiorato la tripla doppia (35 punti, 11 rimbalzi e 9 assist): vittoria per 128-104 ai danni degli Atlanta Hawks e bilancio migliorato a 3-0.

NBA 2024/2025: OKC vince ancora, primo successo per Philadelphia e Brooklyn

