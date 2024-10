Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli, probabili formazioni ed arbitri

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilsfida il, ad ora capolista con 4 punti di vantaggio sull’Inter seconda e 5 sulla Juventus terza dopo 9 giornate. Sono 8 i punti che dividono gli azzurri di Conte dai rossoneri di Fonseca, anche se questi ultimi hanno una gara da recuperare. Nella scorsa stagione rossoneri vincenti 1-0, grazie a un gol di Theo Hernandez l’11 febbraio scorso. L’ultima vittoria dei partenopei in casa del, invece, risale all’annata del terzo scudetto: 2-1 firmato da Politano e Simeone. Nel turno appena concluso, azzurri vincenti 1-0 al Maradona sul Lecce e che non hanno preso gol per la quinta volta nelle ultime 6 gare di A., invece, a riposo visto il rinvio per maltempo della gara in programma in casa del Bologna.