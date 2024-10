Milan, la decisione su Jovic in vista del Napoli (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la partita con il Napoli il Milan non potrà contare su Luka Jovic. Come riporta Sky Sport, l`attaccante rossonero non ha ancora recuperato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la partita con ililnon potrà contare su Luka. Come riporta Sky Sport, l`attaccante rossonero non ha ancora recuperato

