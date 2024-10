Maybebop | Pop rock @ Vivavoce International a Cappella Festival 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gran FinaleAuditorium Sant’Artemio / Trevisosabato 30 novembre 2024 20.45Quattro ragazzi. Quattro microfoni. Intrattenimento da paura.Oliver Gies, Christoph Hiller, Jan Bürger e Lukas Teske hanno sviluppato una forma d’arte molto personale. I loro spettacoli sono unici, turbolenti Trevisotoday.it - Maybebop | Pop rock @ Vivavoce International a Cappella Festival 2024 Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gran FinaleAuditorium Sant’Artemio / Trevisosabato 30 novembre20.45Quattro ragazzi. Quattro microfoni. Intrattenimento da paura.Oliver Gies, Christoph Hiller, Jan Bürger e Lukas Teske hanno sviluppato una forma d’arte molto personale. I loro spettacoli sono unici, turbolenti

Maybebop | Pop rock @ Vivavoce International a Cappella Festival 2024

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il grande ritorno dello stile pop punk, la tendenza dell'autunno che non lascia passare inosservate! Cosa sapere. (pourfemme.it)

Nel 2025 tornerà il Warped Tour, che aiutò il genere a uscire dalla nicchia e proprio per questo fu anche molto odiato ... (ilpost.it)

What are some rock artists that changed directions and went pop for an album, or even longer? When a musical artist is around for a certain amount of time, it's only natural that they'll want to ... (loudwire.com)