Le controllate locali in prima fila per il Gruppo. Raccolta globale e utile netto in aumento

ISTITUTI locali in prima fila per il Gruppo la Cassa di Ravenna tra Romagna, Emilia e Toscana. La Banca di Imola opera con 37 sportelli nelle province di Bologna, Ravenna, Ferrara e Firenze e, dopo aver aperto il secondo sportello a Cento, sta valutando con attenzione altre opportunità , in particolare nell'area Ovest della provincia di Bologna che potrebbero concretizzarsi entro il 2026. Al 30 giugno scorso il bilancio della Banca di Imola Spa rilevava risultati particolarmente positivi. Il margine di intermediazione si è attestato a 23,855 milioni di euro e l'utile netto è salito a 4,661 milioni di euro (+11,96%). Rispetto al 30 giugno 2023, la Raccolta globale è cresciuta del 5,44% a 3.890 milioni di euro, con la Raccolta diretta che è aumentata a 1.656,6 milioni di euro (+6,64%) e l'indiretta che è cresciuta a 2.

